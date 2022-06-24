Актуальная карта боевых действий в Украине: какая ситуация на фронтах

Украина уже четыре месяца сдержит российскую военную агрессию и пытается отбросить врага. Согласно обновленной карте боевых действий, ситуация на фронтах достаточно сложная.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DeepStateMap .

На юге продолжается постепенное наступление ВСУ. Защитники имеют успехи в направлении временно оккупированного Херсона.

Самая сложная ситуация остается на Донбассе. Российская армия наступает вблизи Лисичанска и пытается заблокировать украинских защитников. Тяжелые бои идут также в районе Северодонецка и в направлении Славянска.

По данным карты, российские войска продолжают обстреливать населенные пункты Харьковской области, чтобы вернуться к предыдущим позициям.

Напомним, что российские войска усилили наступление в Луганской области, используя танки и авиацию.

По словам главы Луганской ОВА, оккупанты уничтожают дороги в Лисичанске, теперь в город может проехать только легковой автомобиль.

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