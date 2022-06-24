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Актуальна карта бойових дій в Україні: яка ситуація на фронтах

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Україна, П'ятниця 24 червня 2022 11:26
Актуальна карта бойових дій в Україні: яка ситуація на фронтах Фото: окупанти продовжують наступ на Донбасі (facebookcom MinistryofDefence UA)
Автор: Наталія Юрченко

Україна вже чотири місяці стримає російську військову агресію та намагається відкинути ворога. Згідно з оновленою картою бойових дій, ситуація на фронтах досить складна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DeepStateMap.

Актуальна карта бойових дій в Україні: яка ситуація на фронтах

За даними карти, російські війська продовжують обстрілювати населені пункти Харківської області, щоб повернутися до попередніх позицій.

Найскладніша ситуація залишається на Донбасі. Російська армія наступає поблизу Лисичанська та намагається заблокувати українських захисників. Важкі бої йдуть також в районі Сєвєродонецька та в напрямку Слов'янська.

На півдні продовжується поступовий наступ ЗСУ. Захисники мають успіхи у напрямку тимчасово окупованого Херсона.

Нагадаємо, що російські війська посилили наступ у Луганській області, використовуючи танки та авіацію.

За словами голови Луганської ОВА, окупанти нищать дороги в Лисичанська, тепер до міста може проїхати лише легковий автомобіль.

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