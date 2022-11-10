Актуальна карта війни від британської розвідки: де наступають українські військові

Згідно з картою, українські військові зберігають ініціативу на сході Харківської області, в районі річки Оскол. Схожа ситуація і на півночі Донецької області, поблизу Лімана, де також зосереджені наші солдати.

Мапа війни в Україні від британської розвідки (натисніть, щоб збільшити)

При цьому окупанти намагаються продовжити окупацію в центральній частині Донецької області, вони сконцентрували свої сили поблизу Бахмута і між селищем Піски та містом Горлівка.

На півдні ж росіяни не мають жодної переваги, бійці Збройних сил України продовжують звільняти окуповані населені пункти у південно-західній частині Миколаївської області, а також на півночі Херсонської.