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Актуальная карта войны от британской разведки: где наступают украинские военные

Иллюстративное фото: обнародована актуальная карта войны от британской разведки (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Украинские военные продолжают удерживать преимущество на юге нашей страны и деоккупировать территории. Россияне же сосредоточили свои основные силы на востоке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные карты британской разведки.

Согласно карте, украинские военные сохраняют инициативу на востоке Харьковской области, в районе реки Оскол. Похожая ситуация и на севере Донецкой области, вблизи Лимана, где также сосредоточены наши солдаты.

Карта войны в Украине от британской разведки (нажмите, чтобы увеличить)

При этом оккупанты пытаются продолжить оккупацию в центральной части Донецкой области, они сконцентрировали свои силы вблизи Бахмута и между поселком Пески и городом Горловка.

На юге же россияне не имеют никакого преимущества, бойцы Вооруженных сил Украины продолжают освобождать оккупированные населенные пункты в юго-западной части Николаевской области, а также на севере Херсонской.

Напомним, ранее в Генштабе докладывали, что за прошедшие сутки украинские военные на направлении Петропавловка-Новорайск продвинулись на 7 километров и взяли под контроль 6 населенных пунктов.

При этом на направлении Первомайское-Херсон они прогнали оккупантов из 6 населенных пунктов.

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