Актуальная карта войны от британской разведки: где наступают украинские военные

Согласно карте, украинские военные сохраняют инициативу на востоке Харьковской области, в районе реки Оскол. Похожая ситуация и на севере Донецкой области, вблизи Лимана, где также сосредоточены наши солдаты.

Карта войны в Украине от британской разведки (нажмите, чтобы увеличить)

При этом оккупанты пытаются продолжить оккупацию в центральной части Донецкой области, они сконцентрировали свои силы вблизи Бахмута и между поселком Пески и городом Горловка.

На юге же россияне не имеют никакого преимущества, бойцы Вооруженных сил Украины продолжают освобождать оккупированные населенные пункты в юго-западной части Николаевской области, а также на севере Херсонской.