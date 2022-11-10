Актуальна карта війни від британської розвідки: де наступають українські військові
Українські військові продовжують утримувати перевагу на півдні нашої країни та деокупувати території. Росіяни ж зосередили свої основні сили на сході.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані карти британської розвідки.
Згідно з картою, українські військові зберігають ініціативу на сході Харківської області, в районі річки Оскол. Схожа ситуація і на півночі Донецької області, поблизу Лімана, де також зосереджені наші солдати.
Мапа війни в Україні від британської розвідки (натисніть, щоб збільшити)
При цьому окупанти намагаються продовжити окупацію в центральній частині Донецької області, вони сконцентрували свої сили поблизу Бахмута і між селищем Піски та містом Горлівка.
На півдні ж росіяни не мають жодної переваги, бійці Збройних сил України продовжують звільняти окуповані населені пункти у південно-західній частині Миколаївської області, а також на півночі Херсонської.
Нагадаємо, раніше в Генштабі доповідали, що минулої доби українські військові на напрямку Петропавлівка-Новорайськ просунулися на 7 кілометрів і взяли під контроль 6 населених пунктів.
При цьому на напрямі Первомайське-Херсон вони прогнали окупантів із 6 населених пунктів.
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