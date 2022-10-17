Актуальна карта війни від Британії: яка ситуація на фронтах

За даними карти, Збройні сили України проводять наступальні операції у Херсонській та Харківській областях. Атаки українських військових продовжуються на п'яти ділянках. На півдні наші бійці намагаються просуватися вздовж правого берега Дніпра, а на сході – по лінії річки Оскол.

Крім того, українська армія завдає високоточних ударів по скупченню ворога та скаладам БК росіян.

Водночас окупаційні війська намагаються просунутися біля Донецька, а саме - у бік населеного пункту Бахмут.