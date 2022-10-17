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Актуальная карта войны от Британии: какова ситуация на фронтах

Фото: ВСУ продолжают наступательные операции на юге и востоке страны (flickr.com)
Автор: Руслан Гаращенко

Украинские военные продолжают наступательные операции на двух направлениях - в южных и восточных регионах. Тем временем россияне пытаются прорвать оборону ВСУ под Донецком.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту, опубликованную в Twitter Минобороны Британии.

Согласно данным карты, Вооруженные силы Украины проводят наступательные операции в Херсонской и Харьковской областях. Атаки украинских военных продолжаются на пяти участках. На юге наши бойцы пытаются продвигаться вдоль правого берега Днепра, а на востоке - по линии реки Оскол.

Кроме того, украинская армия наносит высокоточные удары по скоплению врага и скаладам БК россиян.

В то же время оккупационные войска пытаются продвинуться возле Донецка, а именно - в сторону населенного пункта Бахмут.

Напомним, по данным ISW, планы президента РФ Владимира Путина по захвату Украины вряд ли изменятся независимо от того, произойдет ли прекращение огня или какое-либо другое урегулирование. Украина должна вернуть определенные районы, чтобы обеспечить свою долгосрочную безопасность и экономическую жизнеспособность.

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