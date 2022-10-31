Актуальна карта війни в Україні від британської розвідки: яка ситуація на фронтах

Українські військові продовжують наступальні операції на Херсонському та Луганському напрямках. Тим часом росіяни намагаються атакувати на Донеччині.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту, опубліковану у Twitter Міністерства оборони Британії.

Так, згідно з даними британської розвідки, Збройні сили України на півдні проводять наступальні операції з боку Миколаївської області, біля Снігурівки та вздовж правого берега Дніпра. На сході українські війська намагаються просунутися вздовж лінії річки Оскіл до позицій окупантів у Сватовому та Кремінній.

Тим часом російські війська продовжують спроби просування в районі Бахмута та Авдіївки. Проте зусилля ворога безуспішні.