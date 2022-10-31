Актуальна карта війни в Україні від британської розвідки: яка ситуація на фронтах
Українські військові продовжують наступальні операції на Херсонському та Луганському напрямках. Тим часом росіяни намагаються атакувати на Донеччині.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту, опубліковану у Twitter Міністерства оборони Британії.
Так, згідно з даними британської розвідки, Збройні сили України на півдні проводять наступальні операції з боку Миколаївської області, біля Снігурівки та вздовж правого берега Дніпра. На сході українські війська намагаються просунутися вздовж лінії річки Оскіл до позицій окупантів у Сватовому та Кремінній.
Тим часом російські війська продовжують спроби просування в районі Бахмута та Авдіївки. Проте зусилля ворога безуспішні.
Нагадаємо, за даними української розвідки, Росія прагне використати зиму як зброю проти України, щоб зміцнити оборонні позиції та перешкодити контрнаступу ЗСУ.
Крім того, аналітики ISW вважають, що президент РФ Володимир Путін спробує продовжити звичайні військові операції, щоб утримати раніше окуповані території та створити умови для згортання західної підтримки України.
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