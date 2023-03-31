Актуальна карта війни в України: дані британської розвідки

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Російські окупанти не полишили планів захопити всю Донецьку та Луганську області. На сході точаться найзапекліші бої. Епіцентром залишається Бахмут, де бої тривають у місті та на околицях.

За даними британської карти, війська РФ атакують відразу на декількох напрямках. Зокрема, на Бахмутському та Лиманському, а також у районі Авдіївки. Наразі значного просування ворога не зафіксовано.

На інших напрямках тривають локальні зіткнення, проте ситуацію стабільна. Окупанти також обстрілюють мирні населені пункти вздовж всієї лінії фронту.

Нагадаємо, за даними аналітиків ISW, темпи наступу окупантів на сході знижуються, а ЗСУ вдалося уникнути оточення Бахмута.

При цьому у Міноборони наголошують, що бої за Бахмут стали найдорожчими для росіян за весь час повномасштабної війни.

Своєю чергою президент України Володимир Зеленський пояснив, що важливо втримати Бахмут, аби Кремль не використав цю "перемогу" для тиску на Україну.