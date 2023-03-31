RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Актуальная карта войны в Украине: данные британской разведки

Фото: британская разведка обновила карту боевых действий в Украине (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Украинские военные продолжают удерживать оборону на востоке нашего государства. Российские войска пытаются продвинуться вглубь Донбасса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Британии в Twitter.

Нажмите на изображение, чтобы увидеть подробнее

Российские оккупанты не оставили планов захватить всю Донецкую и Луганскую области. На востоке идут самые ожесточенные бои. Эпицентром остается Бахмут, где бои продолжаются в городе и на окрестностях.

По данным британской карты, войска РФ атакуют сразу на нескольких направлениях. В частности, на Бахмутском и Лиманском, а также в районе Авдеевки. Пока значительное продвижение врага не зафиксировано.

На других направлениях продолжаются локальные столкновения, однако ситуация стабильна. Оккупанты также обстреливают мирные населенные пункты вдоль всей линии фронта.

Напомним, по данным аналитиков ISW, темпы наступления оккупантов на востоке снижаются, а ВСУ удалось избежать окружения Бахмута.

При этом в Минобороны отмечают, что бои за Бахмут стали самыми дорогими для россиян за все время полномасштабной войны.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский объяснил, что важно удержать Бахмут, чтобы Кремль не использовал эту "победу" для давления на Украину.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн, персональные данные редакции и похожий адрес сайта. Единственный домен РБК-Украина – www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Украина в Google News
ВеликобританияБахмутВойна в УкраинеВойна России против Украины