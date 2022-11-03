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Актуальна карта війни в Україні: британська розвідка оновила дані

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Україна, Четвер 03 листопада 2022 14:26
Актуальна карта війни в Україні: британська розвідка оновила дані Фото: ЗСУ продовжують наступ у Луганській області (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Українські військові продовжують наступальні дії у Луганській та Херсонській областях. Водночас окупанти намагаються прорвати оборону ЗСУ у районі Бахмута.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Великобританії в Twitter.

За даними британської розвідки, українські захисники атакують позиції окупантів на північному сході Харківської області, поблизу кордону. Крім того, підрозділи ЗСУ просувають на лінії Сватово-Кремінна у Луганській області.

Також британська карта бойових дій вказує, що українські сили штурмують ворожі війська на півночі та заході Херсонській області.

Крім того, активні бої йдуть на Донецькому напрямку. Ворожі війська штурмують позиції ЗСУ поблизу Бахмута, Соледара, Пісків та Авдіївки. Українські захисники тримають оборону, не даючи ворогу шансів для просування.

Натисніть на зображення, щоб детальніше переглянути карту бойових дій.

Актуальна карта війни в Україні: британська розвідка оновила дані

Нагадаємо, у Генштабі ЗСУ повідомили, що ситуація на Бахмутському напрямку складна, але контрольована. Захисники успішну протистоять ворогу.

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