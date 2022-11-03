Актуальная карта войны в Украине: британская разведка обновила данные
Украинские военные продолжают наступательные действия в Луганской и Херсонской областях. В то же время оккупанты пытаются прорвать оборону ВСУ в районе Бахмута.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter.
По данным британской разведки, украинские защитники атакуют позиции оккупантов на северо-востоке Харьковской области, вблизи границы. Кроме того, подразделения ВСУ продвигают по линии Сватово-Кременная в Луганской области.
Также британская карта боевых действий указывает, что украинские силы штурмуют вражеские войска на севере и западе Херсонской области.
Кроме того, активные бои идут на Донецком направлении. Вражеские войска штурмуют позиции ВСУ вблизи Бахмута, Соледара, Песков и Авдеевки. Украинские защитники удерживают оборону, не давая врагу шансов для продвижения.
Нажмите на изображение, чтобы детальнее просмотреть карту боевых действий.
Напомним, в Генштабе ВСУ сообщили, что ситуация на Бахмутском направлении сложная, но контролируемая. Защитники успешно противостоят врагу.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.