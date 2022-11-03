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Актуальная карта войны в Украине: британская разведка обновила данные

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Украина, Четверг 03 ноября 2022 14:26
Актуальная карта войны в Украине: британская разведка обновила данные Фото: ВСУ продолжают наступление в Луганской области (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Украинские военные продолжают наступательные действия в Луганской и Херсонской областях. В то же время оккупанты пытаются прорвать оборону ВСУ в районе Бахмута.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter.

По данным британской разведки, украинские защитники атакуют позиции оккупантов на северо-востоке Харьковской области, вблизи границы. Кроме того, подразделения ВСУ продвигают по линии Сватово-Кременная в Луганской области.

Также британская карта боевых действий указывает, что украинские силы штурмуют вражеские войска на севере и западе Херсонской области.

Кроме того, активные бои идут на Донецком направлении. Вражеские войска штурмуют позиции ВСУ вблизи Бахмута, Соледара, Песков и Авдеевки. Украинские защитники удерживают оборону, не давая врагу шансов для продвижения.

Нажмите на изображение, чтобы детальнее просмотреть карту боевых действий.

Актуальная карта войны в Украине: британская разведка обновила данные

Напомним, в Генштабе ВСУ сообщили, что ситуация на Бахмутском направлении сложная, но контролируемая. Защитники успешно противостоят врагу.

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