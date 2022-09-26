Актуальна карта бойових дій в Україні: що змінилося на фронтах

На півночі Донецької області на Лиманському напрямі підрозділи російських військ більше не контролюють село Карпівка. Тепер воно знаходиться у "сірій зоні". При цьому російські військові змогли просунутися біля селища Дробишеве.

Карпівка та Дробишеве на карті (скриншот)

Також окупанти трохи просунулися на південному сході Миколаївської області.