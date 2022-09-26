Актуальна карта бойових дій в Україні: що змінилося на фронтах

У понеділок, 26 вересня, увечері спостерігаються незначні зміни на південному та східному фронтах.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані карти Deepstatemap.
На півночі Донецької області на Лиманському напрямі підрозділи російських військ більше не контролюють село Карпівка. Тепер воно знаходиться у "сірій зоні". При цьому російські військові змогли просунутися біля селища Дробишеве.
Також окупанти трохи просунулися на південному сході Миколаївської області.
Нагадаємо, раніше у Генштабі доповідали , що українські військові відбили атаки російських окупантів поблизу восьми населених пунктів.
Також ми писали, що бійці ЗСУ атакували пункт управління іранськими дронами , який знаходився у Херсонській області.
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