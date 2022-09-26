Актуальная карта боевых действий в Украине: что изменилось на фронтах

В понедельник, 26 сентября, вечером наблюдаются незначительные изменения на южном и восточном фронтах.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные карты Deepstatemap.
На севере Донецкой области на Лиманском направлении подразделения российских войск больше не контролируют село Карповка. Теперь оно находится в "серой зоне". При этом российские военные смогли продвинуться возле поселка Дробышево.
Также оккупанты незначительно продвинулись на юго-востоке Николаевской области.
Напомним, ранее в Генштабе докладывали, что украинские военные отбили атаки российских оккупантов вблизи восьми населенных пунктов.
Также мы писали, что бойцы ВСУ атаковали пункт управления иранскими дронами, который находился в Херсонской области.
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