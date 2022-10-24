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Актуальна карта боїв в Україні від британської розвідки: які зміни на фронтах

Фото: українські війська продовжують атакувати ворога на південному та східному напрямках (flickr.com)
Автор: Руслан Гаращенко

Українські війська продовжують атакувати ворога на південному та східному напрямках. Тим часом росіяни роблять активні дії під Донецьком.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту, опубліковану у Twitter Міноборони Британії.

Так, згідно з даними британської розвідки, Збройні сили України продовжують контрнаступні дії на Херсонському та Харківському напрямках. На півдні наші військові намагаються просунутися з боку Миколаєва, в районі Снігурівки та вздовж правого берега Дніпра. А на сході атаки проходять вздовж лінії річки Оскол.

Росіяни, у свою чергу, не залишають спроб прорвати оборону Бахмута на Донеччині. Ворог накопичує сили та намагається штурмувати зміцнення українських захисників, але успіхів не має.

Нагадаємо, за даними Інституту вивчення війни (ISW),українські військові ввели контрнаступ у районі Кремінної та Сватового Луганської області. Також серйозні бої точаться під Бахмутом, Авдіївкою, Мар'їнкою, Соледаром Донецької області.

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