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Актуальная карта боев в Украине от британской разведки: какие изменения на фронтах

Фото: украинские войска продолжают атаковать врага на южном и восточном направлениях (flickr.com)
Автор: Руслан Гаращенко

Украинские войска продолжают атаковать врага на южном и восточном направлениях. Тем временем россияне предпринимают активные действия под Донецком.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту, опубликованную в Twitter Минобороны Британии.

Так, согласно данным британской разведки, Вооруженные силы Украины продолжают контрнаступательные действия на Херсонском и Харьковском направлениях. На юге наши военные пытаются продвинуться со стороны Николаева, в районе Снигиревки и в вдоль правого берега Днепра. А на востоке атаки проходят вдоль линии реки Оскол.

Россияне, в свою очередь, не оставляют попыток прорвать оборону Бахмута, в Донецкой области. Враг накапливает силы и пытается штурмовать укрепления украинских защитников, но успехов не имеет.

Напомним, по данным Института изучения войны (ISW), украинские военные ввели контрнаступление в районе Кременной и Сватово Луганской области. Также серьезные бои ведутся под Бахмутом, Авдеевкой, Марьинкой, Соледаром Донецкой области.

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