Акцизы возвращают: какие ставки на бензин, дизтопливо и автогаз установит Рада

Комитет Верховной рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики одобрил проект закона о возврате акцизов на топливо ко второму чтению. Законопроект №7668-д будет вынесен на голосование в Раде.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на председателя комитета Даниила Гетманцева в Telegram .

Напомним, глава комитета Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в интервью РБК-Украина сказал, что украинские власти решили частично вернуть акцизы на топливо, отмененные весной 2022 года. В то же время НДС останется на уровне 7%, а не 20%, как было до войны.

Верховная рада 30 августа приняла в первом чтении законопроект о возврат акцизов на бензин, дизель и автогаз. Акцизы на бензин и дизель составят 100 евро за 1000 литров, на автогаз - 52 евро за 1000 литров

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