Акцизи повертають: які ставки на бензин, дизпаливо та автогаз встановить Рада
Комітет Верховної ради України з питань фінансів, податкової та митної політики схвалив проект закону про повернення акцизів на пальне до другого читання. Законопроект №7668-д буде винесений на голосування в Раді.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову комітету Данила Гетманцева в Telegram.
За його даними, затверджені такі ставки:
- Бензин - 100 євро за 1000 літрів.
- Дизель - 100 євро за 1000 літрів.
- Скраплений газ - 52 євро за 1000 літрів.
- Біобензин - 26 євро за 1000 літрів.
- Біодизель - 18 євро за 1000 літрів.
Нагадаємо, голова комітету Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев в інтерв’ю РБК-Україна сказав, що українська влада вирішила частково повернути акцизи на пальне, скасовані навесні 2022 року. Водночас ПДВ залишиться на рівні 7%, а не 20%, як було до війни.
Верховна рада 30 серпня ухвалила в першому читанні законопроект щодо повернення акцизів на бензин, дизель та автогаз. Акцизи на бензин та дизель становитимуть 100 євро за 1000 літрів, на автогаз - 52 євро за 1000 літрів
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