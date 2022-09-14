Акцизи повертають: які ставки на бензин, дизпаливо та автогаз встановить Рада

Комітет Верховної ради України з питань фінансів, податкової та митної політики схвалив проект закону про повернення акцизів на пальне до другого читання. Законопроект №7668-д буде винесений на голосування в Раді.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову комітету Данила Гетманцева в Telegram .

За його даними, затверджені такі ставки:

Нагадаємо, голова комітету Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев в інтерв’ю РБК-Україна сказав, що українська влада вирішила частково повернути акцизи на пальне, скасовані навесні 2022 року. Водночас ПДВ залишиться на рівні 7%, а не 20%, як було до війни.

Верховна рада 30 серпня ухвалила в першому читанні законопроект щодо повернення акцизів на бензин, дизель та автогаз. Акцизи на бензин та дизель становитимуть 100 євро за 1000 літрів, на автогаз - 52 євро за 1000 літрів

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