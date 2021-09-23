Акцизы, рента и земля. Кому и на что Рада повысит налоги

Верховная рада сегодня, 23 сентября, планировала принять проект закона с изменениями в Налоговый кодекс (№5600). К рассмотрению документа депутаты вернутся через 10 дней. Еще перед первым чтением политики и СМИ поспешили назвать законопроект "антиолигархическим". Ряд норм в нем на самом деле затрагивает интересы крупных игроков – от промышленных структур Рината Ахметова и Вадима Новинского до аграрных предприятий Юрия Косюка и Олега Бахматюка.

Проект, подготовленный Минфином, буквально перекраивает Налоговый кодекс. Здесь и пересмотр ставок рентной платы за добычу руды, и отмена льгот для производителей курятины, и вопросы "зеленой" энергетики. Но факту же в проекте оказалось куда больше изменений для "неолигархического" бизнеса и граждан – от налогов с продажи жилья и с/х продукции до уплаты налога на прибыль, ренты телеком-операторам и платы за землю.

К первой редакции документа, одобренной еще в июле, депутаты подали свыше 11 тысяч правок. Чтобы голосование не затянулось на месяцы, в "Слуге народа" решили использовать специальную процедуру, по которой депутаты не смогут ставить на подтверждение отклоненные профильным комитетом правки. Бизнес категорически против такого решения, настаивая на детальном рассмотрении проекта.

РБК-Украина изучило финальную версию законопроекта, выделив ключевые нормы и отличия по сравнению с базовой редакцией, внесенной в Раду Кабмином.

НДС на квартиры, налог на землю и с\х продукты

Много споров перед голосованием в июле касалось уплаты НДС со второй и последующей продажи жилья. Критики этой идеи опасались, что по факту инвесторы в недвижимость будут вынуждены платить за квадратные метры на 20% больше от цены застройщика. В Минфине уверяли, что заплатят только те, кто занимается перепродажей недвижимости, избегая налогов. Финансовый комитет, в конечном счете, эту норму откинул.

Но в проекте остался пункт об уплате подоходного налога по ставке 18% при продаже третьего и больше объектов недвижимости. За исключением случаев, когда квартиры и дома достались в наследство. И если в первой редакции облагалась вся стоимость недвижимости, то в финальной версии указали, что платить нужно будет только с чистого дохода, то есть с разницы.

Рынок недвижимости ожидает новые правила (Фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Ряд нововведений, если Рада одобрит проект, ожидает владельцев сельхозземли. Для них, среди прочего, вводится понятие минимального налогового обязательства (МНО). Планировалось, что его нужно будет заплатить уже за 2021 год. Но при доработке проекта срок продлили на год, то есть в 2023 году придется оплатить минобязательство за 2022 год. Исключение будет для физлиц, чьи участки располагаются в пределах населенных пунктов. Ранее не насчитывать МНО хотели только на землю площадью не более 0,5 га.

Чиновники также активнее возьмутся за налоги с доходов фермеров, которые реализуют выращенную ими же сельхозпродукцию. Льготу по уплате подоходного налога получат те, чей доход от продажи не превышает 12 минимальных зарплат – сегодня это 72 тысячи гривен. Сперва же речь шла о том, что от уплаты НДФЛ избавят тех, кто получает доход от продажи продуктов, выращенных на 0,5 га.

Рента, акцизы и "зеленые" тарифы

Мобильных операторов ожидает индексация ставок акцизов на радиочастотный ресурс на 5%, следует из проекта изменений в НК. С этой отрасли Минфин хочет дополнительно собрать свыше 100 млн гривен, несмотря на достигнутую несколько лет назад договоренность о заморозке ставок. Взамен операторы обещали за свой счет развивать сети 3G и 4G. Теперь в Минфине указывают, что мораторий на смену ставок не вводился. К тому же их не пересматривали с 2017 года, тогда как чистый доход телеком-компаний за этот период вырос на 40% и более.

Пожалуй, самая денежная для госказны норма в проекте №5600 касалась рентной платы при добыче железной руды. При высоких ценах на мировых рынках дополнительные доходы бюджета могли вырасти почти на 30 млрд гривен. Как этого хотели достичь и почему ничего не выйдет?

Изначально у Минфина была идея утвердить три ставки – 3,5-5-10% – в зависимости от цены руды на мировом рынке – до 100 долларов и ниже, от 100 до 200 долларов и выше 200 долларов. Чем дороже стоит руда, тем больше заработок компании, которая ее добывает и продает, следовательно, тем выше ставка ренты. И наоборот – чем цена ниже, тем и ставка ниже. Индикатор цены руды для расчета ренты – котировки на площадке Platts.

Еще в прошлом году цены на железную руду буквально взлетели на фоне спроса со стороны Китая и других начавших восстановление экономик стран. Украинские экспортеры на этом неплохо заработали, причем как по железорудному сырью, так и металлургической продукции. Но период сверхприбылей, похоже, подошел к концу. Мировые цены на руду с содержанием железа 62% уже обвалились с пика на уровне 215 долларов за тонну в середине июля до отметки ниже 100 долларов за тонну. Из-за чего план Минфина собрать больше ренты явно выглядит малореальным, если, конечно, цены не начнут снова стремительно расти.

Что интересно: по старой налоговой модели бюджет получит больше рентной платы, чем сейчас, используя дифференцированную шкалу, когда стоимость сырья торгуется ниже 100 долларов. По оценкам Минфина, недобор в таком случае может составить около 0,8 млрд гривен. Тогда как при ценах выше 200 долларов казна могла получить на 29,6 млрд гривен больше.

На этом тема руды не закрыта. В финансовом комитете откорректировали формулу расчета рентной платы, исключив из стоимости доставки (это одна из составляющих формулы) логистику в Китай. Все потому, что большая доля сырья потребляется металлургическими комбинатами непосредственно в Украине и не требует высоких расходов на доставку, как это учитывается в данных Platts.

Глава финкомитета Рады Даниил Гетманцев (Фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Депутаты также решили исключить из проекта норму, которой отменялась льгота для предприятий "зеленой" энергетики по уплате акциза. Политикам напомнили о меморандуме, в том числе и с иностранными инвесторами в возобновляемые источники энергии, согласно которому власти обязались резко не менять правила игры на рынке и содействовать бизнесу в погашении задолженности по "зеленому" тарифу. Взамен, как известно, бизнес еще год назад согласился на снижение тарифа на э/э, вырабатываемую на солнечных (СЭС) и ветряных электростанциях (ВЭС).

Гораздо меньше повезло птицеводам. Их, согласно проекту, исключают из 4-й группы упрощенной системы, переводя на общие правила налогообложения. Попытки выбить фабрики крупных агрохолдингов с единого налога не один год терпели фиаско. Теперь же для предприятий этой категории, за исключением курятины, предусмотрели пятилетние каникулы по уплате налога на прибыль.

В ходе доработки проекта в нем также появилось несколько новых идей, как пятнадцатилетняя льгота для компаний из шахтерских регионов. Им, вероятно, предоставят преференции по освобождению от уплаты НДС при импорте оборудования, налогу на прибыль, аренды гос- и коммунальных участков. Комитет также согласился разрешить бывшим государственным служащим, которые с 2010 года "не выполняли публичные функции", принять участие с налоговой амнистии, стартовавшей в этом году.

Быстро и тайно: почему бизнес против

Много вопросов у бизнеса вызвали не только ставки, но и изменение в правилах администрирования и некоторые нормы регулирования работы юрлиц. Как, к примеру, запрет на выезд руководителю компании, имеющей долги. Контролирующий орган – Налоговая служба – сможет через суд добиться решения о запрете на выезд.

Поводом для обращения в суд сперва предлагался непогашенный в течение 30 дней налоговый долг. Теперь этот срок, учитывая критику бизнеса, пересмотрели до 240 дней. В комитете также добавили, что запрет на выезд могут снять, если руководство компании-должника сменилось или начата судебная процедура банкротства.

Кроме того, Налоговая служба, согласно нормам проекта №5600, сможет взимать долг по самостоятельно задекларированным налогам без ограничений по сумме и без обращения в суд. Но срок долга в данном случае должен быть не менее 90 дней.

Еще одна дискуссионная идея – ограничение по списанию убытков прошлых лет. Это может затронуть новые инвестиционные проекты, получающие убытки как минимум в первый год работы. До недавнего времени эти убытки позволяли списывать, уменьшая налог на прибыль в последующие годы.

Но в Минфине считают, что компании откровенно злоупотребляют этой лазейкой в Налоговом кодексе, "рисуя" себе убытки, например, из-за девальвации гривны, случившейся в 2014 году. Теперь же в редакции финкомитета крупные компании смогут учитывать убытки до полного их погашения, но частями – по 50% в год. Новые правила могут применять уже в отчетности за 2022 год. Если убытки не превышают 10% от финрезультата, их разрешат учесть в полном объеме.

Министр финансов Сергей Марченко и премьер Денис Шмыгаль (Фото: t me Denys_Smyhal)

Ряд изменений касается и работы табачного рынка. Комитет одобрил идею сменить порядок уплаты розничного акциза с сигарет в размере 5%. Если сейчас деньги в местные бюджеты перечисляет ритейл по факту продажи, теперь уплату акциза возложат на производителей и импортеров. Это будет вымывать средства из компаний, учитывая опцию авансовых платежей по акцизу. Кроме того, производителям табакосодержащих изделий для электронагревания (ТИЭНы) придется указывать максимальные розничные цены на пачках.

Бизнес-ассоциации еще с лета подвергли проект №5600 резкой критике. Вопрос не только в том, что меняет документ. Но и в том, как власти форсируют эти изменения, не уделяя должного внимания консультациям с бизнесом и в очередной раз нарушая принципы стабильности законодательства, гарантированные в НК. Иными словами, компаниям банально не дают времени на переоценку своих бизнес-процессов и подготовку к новым правилам.

"Бизнес-сообществом был предоставлен ряд комментариев и замечаний относительно положений, которые приведут к усилению фискального давления на добросовестных налогоплательщиков. К сожалению, пока комментарии и замечания не были учтены", – говорил ранее глава Американской торговой палаты Андрей Гундер.

Идея голосовать проект по сокращенной процедуре также вызывает беспокойство, учитывая, что финкомитет лишь в прошлую пятницу закончил утверждение финальной версии документа ко второму чтению. С итоговым вариантом правок бизнес еще не знаком, говорят в Европейской бизнес ассоциации.

"Создается впечатление, что таким образом просто хотят поспешно принять нормы, на неприемлемости которых подчеркивал бизнес, и чтобы у бизнеса не было возможности высказаться", – отметила исполнительный директор ЕБА Анна Деревянко.