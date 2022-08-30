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Акцизы на бензин, дизель и автогаз возвращаются: какими будут ставки

Фото: акцизы на бензин, дизель и автогаз будут возвращены (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Верховная рада приняла в первом чтении законопроект о возврате акцизов на бензин, дизель и автогаз. Законопроект 7668-д поддержали 236 депутатов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на народного депутата Ярослава Железняка в Telegram.

По его информации, законопроект содержит следующие нормы:

  • на автогаз возвращается акциз в размере 52 евро за 1000 литров,
  • акцизы на бензин и дизель составят 100 евро за 1000 литров.

Кроме того, акциз и НДС для альтернативных видов топлива с добавлением биоэтанола, тоже приравнивается к 100 евро за 1000 литров (сейчас как и до войны 162 евро за 1000 литров).

Напомним, Кабинет министров подал законопроект в Раду о частичном возврате ставок акциза на бензин и дизель на уровне 100 евро/1000 литров. До полномасштабного вторжения ставки на бензин и дизель составляли 213,5 и 139,5 евро соответственно. Однако законопроект 7668 не был включен в повестку дня Рады 16 августа.

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