Акциз на сигарети зріс з 1 липня

Фото: Тютюновий кіоск (УНІАН)

Сигарети в Україні дорожчають у 2,5 рази швидше загальної інфляції

Ставки акцизного податку на тютюнові вироби підвищуються в Україні з 1 липня 2019 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Податковий кодекс.

Відповідно до закону, ставки акцизного податку зросли на 9%.

Раніше НБУ прогнозував, що вартість тютюнової продукції буде зростати прискореними темпами у зв'язку з подальшим підвищенням ставок акцизних зборів. Згідно з прогнозом, в 2019 році зростання цін на тютюнову продукцію очікується на рівні 19%,

Нагадаємо, Верховна рада прийняла закон про державний бюджет на 2019 рік і пов'язані з ним зміни до Податкового кодексу в листопаді минулого року. Зміни до Податкового кодексу передбачають підвищення акцизу на тютюнові вироби на 9% з 1 липня 2019 року.

Відзначимо, за даними Державної служби статистики, споживчі ціни в Україні за 2018 рік зросли на 9,8%. Ціни на сигарети за рік зросли на 23-27%.

У структурі продажу продовольчих товарів та алкогольних виробів за 2018 рік 5,1% займають горілка та лікеро-горілчані вироби, 5,3% - пиво, вина - 2,4%, коньяк - 1,6%, тютюнові вироби - 6,9%.