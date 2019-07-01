ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Акциз на сигарети зріс з 1 липня

Новини » Економіка    01.07.2019 - 09:40
Акциз на сигарети зріс з 1 липня
Фото: Тютюновий кіоск (УНІАН)

Сигарети в Україні дорожчають у 2,5 рази швидше загальної інфляції

Ставки акцизного податку на тютюнові вироби підвищуються в Україні з 1 липня 2019 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Податковий кодекс.

Відповідно до закону, ставки акцизного податку зросли на 9%.

Раніше НБУ прогнозував, що вартість тютюнової продукції буде зростати прискореними темпами у зв'язку з подальшим підвищенням ставок акцизних зборів. Згідно з прогнозом, в 2019 році зростання цін на тютюнову продукцію очікується на рівні 19%,

Нагадаємо, Верховна рада прийняла закон про державний бюджет на 2019 рік і пов'язані з ним зміни до Податкового кодексу в листопаді минулого року. Зміни до Податкового кодексу передбачають підвищення акцизу на тютюнові вироби на 9% з 1 липня 2019 року.

Відзначимо, за даними Державної служби статистики, споживчі ціни в Україні за 2018 рік зросли на 9,8%. Ціни на сигарети за рік зросли на 23-27%.

У структурі продажу продовольчих товарів та алкогольних виробів за 2018 рік 5,1% займають горілка та лікеро-горілчані вироби, 5,3% - пиво, вина - 2,4%, коньяк - 1,6%, тютюнові вироби - 6,9%.

Цінова кон’юнктура для українських експортерів поліпшилася "Нафтогаз" знову знижує ціни на газ
Новини України акцизсигаретыцены
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся