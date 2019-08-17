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На акцію протесту в Гонконзі вийшли майже півмільйона людей

Новини » Суспільство    17.08.2019 - 21:29
На акцію протесту в Гонконзі вийшли майже півмільйона людей
Фото: протест в Гонконзі (twitter/Yu Gang,The Epoch Times)

У парку Тамар зібралися понад 476 тис. осіб

У Гонконзі в парку Тамар на акцію протесту проти насильства вийшли понад 476 тис. осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на China Daily.

Як повідомляється, незважаючи на сильні дощі, демонстранти співали гімн Китаю і розмахували прапорами Китаю і Гонконгу. Учасники акції підтримували місцеву поліцію і закликали до припинення насильства.

Також організатори закликали учасників заворушень відповісти, чому вони бояться Пекіна".

На протилежній стороні Гонконгу також зібралися учасники антиурядових протестів.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що Європейський союз закликав до стриманості, деескалації напруженості і уникнення насильства в Гонконзі. В ЄС зазначили, що протягом попередніх двох місяців, коли громадяни застосовують своє фундаментальне право на зібрання, відбулося багато неприйнятних насильницьких інцидентів.

Зазначимо, митинги почалися в Гонконзі три місяці тому, після того як протест проти законопроекту про екстрадицію, який дозволив би відправляти людей на материковий Китай для суду, був жорстко розігнаний поліцією. Акції протесту переростають у сутички з поліцією. Гонконгці вже домоглися від міської адміністрації скасування закону про екстрадицію правопорушників у розпорядження центральних органів Китаю.

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