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Акції банку Raiffeisen обвалилися через претензії санкційного відомства США

Фото: австрійський Raiffeisen Bank втрачає через російський бізнес (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Акції Raiffeisen Bank International впали більш ніж на 7% на відкритті в понеділок, 20 лютого, після того, як австрійський банк заявив, що отримав запит інформації від органу санкцій США про його бізнес, пов'язаний з Росією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Банк повідомив у п'ятницю, що в січні отримав запит від Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США "уточнити платіжний бізнес та пов'язані з ним процеси, які підтримує RBI, у світлі останніх подій, пов'язаних з Росією та Україною".

Раніше в лютому Raiffeisen повідомив, що більше половини свого прибутку за 2022 рік він отримав на території Росії, ринку, з якого він нібито розглядає можливість відходу після вторгнення Москви до України.

RBI працює на території Росії з моменту розпаду Радянського Союзу та є 10-м за розміром активів російським банком.

Raiffeisen також працює і в Україні, де йому належить третій за обсягом вкладів населення та за кількістю відділень Райффайзен Банк (раніше Райффайзен Банк Аваль).

Акції банку впали на 19% із початку війни у лютому минулого року.

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