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Акции банка Raiffeisen обвалились из-за претензий санкционного ведомства США

Фото: австрийский Raiffeisen Bank теряет из-за российского бизнеса (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Акции Raiffeisen Bank International упали более чем на 7% на открытии в понедельник, 20 февраля, после того, как австрийский банк заявил, что получил запрос информации от органа по санкциям США о его бизнесе, связанном с Россией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Банк сообщил в пятницу, что в январе получил запрос от Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США "уточнить платежный бизнес и связанные с ним процессы, поддерживаемые RBI, в свете последних событий, связанных с Россией и Украиной".

Ранее в феврале Raiffeisen сообщил, что более половины своей прибыли за 2022 год он получил на территории России, рынка, с которого он якобы рассматривает возможность ухода после вторжения Москвы в Украину.

RBI работает на территории России с момента распада Советского Союза и является 10-м по размеру активов российским банком.

Raiffeisen также работает и в Украине, где ему принадлежит третий по объему вкладов населения и по количеству отделений Райффайзен Банк (ранее Райффайзен Банк Аваль).

Акции банка упали на 19% с начала войны в феврале прошлого года.

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