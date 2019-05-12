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На акциях протеста в Албании произошли столкновения с полицией

Новости » Происшествия    12.05.2019 - 04:09
На акциях протеста в Албании произошли столкновения с полицией
Фото: протесты в Албании (twitter.com/FlorionGoga)

Протестующие бросали в полицейских бутылки с зажигательной смесью и петарды

В Албании в столице Тиране произошли столкновения участников антиправительственных протестов с силами безопасности республики, по меньшей мере 20 полицейских были ранены. Об этом сообщили представители экстренных служб, передает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Отмечается, что в субботу, 11 мая, несколько тысяч протестующих собрались перед зданием парламента в Тиране с требованием отставки председателя Совета министров Эди Рамы.

Собравшиеся стали бросать в полицейских бутылки с зажигательной смесью и петарды, в ответ правоохранители применили слезоточивый газ и водометы.

Отметим, протесты в Албании начались в феврале. Оппозиция требует проведения новых выборов и отставки Рамы, занимающего свою должность с 2013 года. Правящую Албанскую социалистическую партию и ее председателя обвиняют в махинациях на выборах и коррупции.

В конце февраля свыше 60 депутатов от Демократической партии Албании и ее союзников сдали свои мандаты в знак протеста.

Лидер демократов Люльзим Баша ранее подчеркнул необходимость "освободить Албанию от преступлений" и сделать ее похожей на остальные страны Европы.

По его словам, протестные акции будут продолжаться, а их масштаб - расти, пока албанские власти держат страну "вдали от Европы".

Напомним, в апреле в столице Албании Тиране группа демонстрантов, которые вышли с требованием отставки премьер-министра Эди Рамы, совершили попытку прорыва полицейского кордона к зданию парламента

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