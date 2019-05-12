На акціях протесту в Албанії відбулися сутички з поліцією

Фото: протести в Албанії (twitter.com/FlorionGoga)

Протестувальники кидали в поліцейських пляшки із запальною сумішшю і петарди

В Албанії в столиці Тирані відбулися сутички учасників антиурядових протестів з силами безпеки республіки, щонайменше 20 поліцейських були поранені. Про це повідомили представники екстрених служб, передає РБК-Україна з посиланням на DW.

Зазначається, що в суботу, 11 травня, кілька тисяч протестувальників зібралися перед будівлею парламенту в Тирані з вимогою відставки голови Ради міністрів Еді Рами.

Присутні почали кидати в поліцейських пляшки із запальною сумішшю і петарди, у відповідь правоохоронці застосували сльозогінний газ і водомети.

Зазначимо, протести в Албанії почалися в лютому. Опозиція вимагає проведення нових виборів і відставки Рами, який обіймає свою посаду з 2013 року. Правлячу Албанську соціалістичну партію та її голову звинувачують у махінаціях на виборах і корупції.

Наприкінці лютого понад 60 депутатів від Демократичної партії Албанії та її союзники здали свої мандати на знак протесту.

Лідер демократів Люльзім Баша раніше підкреслив необхідність "звільнити Албанію від злочинів" і зробити її схожою на інші країни Європи.

З його сліів, протестні акції триватимуть, а їхній масштаб – зростатиме, поки албанська влада тримає країну "далеко від Європи".

Нагадаємо, в квітні в столиці Албанії Тирані група демонстрантів, які вийшли з вимогою відставки прем'єр-міністра Еді Рами, зробили спробу прориву поліцейського кордону до будівлі парламенту