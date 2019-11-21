На акциях в Киеве дежурят 1,3 тыс. нацгвардейцев

Для обеспечения общественного порядка в городе Киеве по случаю празднования Дня Достоинства и Свободы привлечено около 1,3 тыс. военнослужащих Национальной гвардии Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Нацгвардии.

Отмечается, что службу гвардейцы несут совместно со спасателями, взрывотехниками, кинологамии сотрудниками Национальной полиции в усиленном режиме.

Правоохранители обеспечивают безопасность граждан в центре Киева, где сегодня проходят мероприятия с участием большого количества граждан по случаю Дня Достоинства и Свободы.

Кроме этого, нацгвардійці привлекаются к несению службы в других регионах Украины. Проведение массовых мероприятий планируется в течение трех дней с 21 по 23 ноября по всей стране.

Напомним, что сегодня, 21 ноября, в Киеве на Майдане Независимости началось вече "У нас есть достоинство". В центре столицы собрались тысячи людей, требующих остановить разведение войск и сил на линии разграничения, а также отменить реализацию "формулы Штайнмайера".

РБК-Украина писало, что глава Национальной полиции Игорь Клименко заявил, что с 21-го до 23 ноября (массовые акции к памятным датам) в Украине будут усиленные меры безопасности, задачей правоохранителей во время которых будет не допустить провокации.