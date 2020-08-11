Акция у посольства Беларуси в Киеве: на участников составили 5 протоколов

Полиция составила 5 административных протоколов за нарушение порядка возле посольства Беларуси в Киеве. Во время акции прошли задержания.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Национальной полиции.

Во время акции у посольства Республики Беларусь на улице Коцюбинского группа мужчин нарушали правопорядок. По требованию сотрудников полиции прекратить действия они не реагировали и продолжали агрессивно вести себя.

Согласно сообщению, для установления личных данных 5 правонарушителей доставили в Шевченковское управление полиции, где после проверки участковые составили на них административные материалы. Админпротоколы составили по статьям "мелкое хулиганство" и "злостное неповиновение".

Напомним, днем ранее в столице также организовали акцию поддержки демократических выборов в Беларуси: пришли и белорусы, проживающие в Киеве, и украинцы, которые хотят поддержать соседей.

Как писало РБК-Украина, 9 августа в Беларуси прошли президентские выборы, после которых начались массовые протесты в городах страны.