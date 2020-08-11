ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Акция у посольства Беларуси в Киеве: на участников составили 5 протоколов

Киев, Вторник 11 августа 2020 00:41
Акция у посольства Беларуси в Киеве: на участников составили 5 протоколов
Фото: задержания участников акции (РБК-Україна)
Автор: Артур Родивилов

Группа мужчин нарушали правопорядок по двум статьям

Полиция составила 5 административных протоколов за нарушение порядка возле посольства Беларуси в Киеве. Во время акции прошли задержания.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Национальной полиции.

Во время акции у посольства Республики Беларусь на улице Коцюбинского группа мужчин нарушали правопорядок. По требованию сотрудников полиции прекратить действия они не реагировали и продолжали агрессивно вести себя.

Согласно сообщению, для установления личных данных 5 правонарушителей доставили в Шевченковское управление полиции, где после проверки участковые составили на них административные материалы. Админпротоколы составили по статьям "мелкое хулиганство" и "злостное неповиновение".

Напомним, днем ранее в столице также организовали акцию поддержки демократических выборов в Беларуси: пришли и белорусы, проживающие в Киеве, и украинцы, которые хотят поддержать соседей.

Как писало РБК-Украина, 9 августа в Беларуси прошли президентские выборы, после которых начались массовые протесты в городах страны.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Беларусьпротест
News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь