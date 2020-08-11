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Акція біля посольства Білорусі в Києві: на учасників склали 5 протоколів

Київ, Вівторок 11 серпня 2020 00:41
Акція біля посольства Білорусі в Києві: на учасників склали 5 протоколів
Фото: затримання учасників акції (РБК-Україна)
Автор: Артур Родивилов

Група чоловіків порушували правопорядок за двома статтями

Поліція склала 5 адміністративних протоколів за порушення порядку біля посольства Білорусі в Києві. Під час акції пройшли затримання.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Національної поліції.

Під час акції біля посольства Республіки Білорусь на вулиці Коцюбинського група чоловіків порушували правопорядок. На вимогу співробітників поліції припинити дії вони не реагували та продовжували агресивно поводитися.

Згідно з повідомленням, для встановлення особистих даних 5 правопорушників доставили в Шевченківське управління поліції, де після перевірки дільничні склали на них адміністративні матеріали. Адмінпротоколи склали за статтями "дрібне хуліганство" і "злісна непокора".

Нагадаємо, днем раніше в Києві організували акцію підтримки демократичних виборів в Білорусі: прийшли і білоруси, які проживають у Києві, і українці, які хочуть підтримати сусідів.

Як повідомляло РБК-Україна, 9 серпня в Білорусі пройшли президентські вибори, після яких почалися масові протести в містах країни.

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