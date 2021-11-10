Акция в поддержку Саакашвили: в Тбилиси задержали почти полсотни активистов

В столице Грузии Тбилиси правоохранители задержали 46 человек, которые вышли на митинг в поддержку экс-президента страны Михаила Саакашвили. Активисты оппозиции были задержаны возле зданий Службы государственной безопасности и Министерства здравоохранения Грузии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Эхо Кавказа" .

На акции за Саакашвили люди требовали, чтобы его перевели в гражданскую клинику. По словам руководителя Департамента патрульной полиции Важа Сирадзе, активисты пытались блокировать административные здания.

"Блокирование здания государственного учреждения запрещено законом. 46 человек задержаны в административном порядке за неповиновение законным требованиям полиции, оскорбление сотрудника полиции и мелкое хулиганство", - сказал он.

Однако во время задержания также начались и столкновения активистов с полицией. Протестующие кричали: "Почему вы не задерживаете российских агентов?", "Объясните причины ареста!", "Мы не остановимся!"