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Акция в поддержку Саакашвили: в Тбилиси задержали почти полсотни активистов

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Грузия, Среда 10 ноября 2021 12:20
Акция в поддержку Саакашвили: в Тбилиси задержали почти полсотни активистов Фото: в Грузии задержали 46 протестующих, которые вышли на митинг за Саакашвили (t.me/Tbilisi life)
Автор: Иванна Шовкун

В столице Грузии Тбилиси правоохранители задержали 46 человек, которые вышли на митинг в поддержку экс-президента страны Михаила Саакашвили. Активисты оппозиции были задержаны возле зданий Службы государственной безопасности и Министерства здравоохранения Грузии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Эхо Кавказа".

На акции за Саакашвили люди требовали, чтобы его перевели в гражданскую клинику. По словам руководителя Департамента патрульной полиции Важа Сирадзе, активисты пытались блокировать административные здания.

"Блокирование здания государственного учреждения запрещено законом. 46 человек задержаны в административном порядке за неповиновение законным требованиям полиции, оскорбление сотрудника полиции и мелкое хулиганство", - сказал он.

Однако во время задержания также начались и столкновения активистов с полицией. Протестующие кричали: "Почему вы не задерживаете российских агентов?", "Объясните причины ареста!", "Мы не остановимся!"

Напомним, посол Грузии в Украине Георгий Закарашвили проинформировал украинское Министерство иностранных дел о ситуации с Михаилом Саакашвили.

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