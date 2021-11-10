Акція на підтримку Саакашвілі: у Тбілісі затримали майже півсотні активістів

У столиці Грузії Тбілісі правоохоронці затримали 46 осіб, які вийшли на мітинг на підтримку екс-президента країни Михайла Саакашвілі. Активістів опозиції було затримано біля будівель Служби державної безпеки та Міністерства охорони здоров'я Грузії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Ехо Кавказу" .

На акції за Саакашвілі люди вимагали, щоб його перевели до громадянської клініки. За словами керівника Департаменту патрульної поліції Важа Сірадзе, активісти намагалися блокувати адміністративні будівлі.

"Блокування будівлі державної установи заборонено законом. 46 осіб затримано в адміністративному порядку за непокору законним вимогам поліції, образу співробітника поліції та дрібне хуліганство", - сказав він.

Проте під час затримання також розпочалися зіткнення активістів із поліцією. Протестувальники кричали: "Чому ви не затримуєте російських агентів?", "Поясніть причини арешту!", "Ми не зупинимося!"