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Акция в поддержку Колесниковой: силовики задержали более 10 женщин

Автор: Дмитрий Левицкий

В Минске силовики задержали более 10 участниц женской акции в поддержку арестованной оппозиционерки Марии Колесниковой. Задержания происходили вблизи торгового центра "На Немиге".

Об этом сообщает белорусская правозащитная организация "Весна".

По последним данным правозащитников, сегодня силовики задержали как минимум 13 женщин.

Задержали Басю и Кристину Пучинских, Елизавету Гвардзеенко, Марию Петражицкую, Кристину Курчанкову, Марту Щербакову, Марину Далматову, Ксению Бегун, Олесю Олексийчук, Ульяну Шеликову, Ульяну и Людмилу Шишкових и Варвару Ивчик.

Фото: силовики задерживают участников акции (tut.by)

Напомним, сегодня в Минске на улицу вышли несколько десятков женщин, чтобы поддержать арестованную оппозиционерку Колесникову. Почти сразу после начала акции силовики начали проводить задержания. Изначально было известно о двух задержанных.

Отметим, Колесникову подозревают в попытке захвата власти в Беларуси.

По словам отца оппозиционера, Колесниковой грозит наказание в виде лишения свободы.

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