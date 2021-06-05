Акция ЛГБТ-сообщества под Офисом президента прошла мирно, - полиция

В Киеве под Офисом президента 5 июня состоялась акция ЛГБТ-сообщества. Никаких нарушений или задержанных в ходе публичного мероприятия не было.
Об этом РБК-Украина сообщили в пресс-службе полиции Киева.
В СМИ начали распространять сообщения о якобы задержанных в ходе акции. Правоохранители эту информацию опровергли, мероприятие уже закончилось.
"Акция была мирной, информация о задержанных не соответствует действительности", - сообщили в пресс-службе.
Акция была направлена против "игнорирования системного насилия со стороны радикальных консерваторов" в отношении представителей ЛГБТ-сообщества.
Участники мероприятия требовали:
По данным Центра прав человека ZMINA, в 2020 году произошло более 100 случаев нападений и преследований активистов.
Фото: акция ЛГБТ-сообщества в Киеве (Виталий Носач, РБК-Украина)
Ранее во Львове стало известно, что преподавательница одно из университетов рассказывала студентам, что гендер - это вымысел, а представители ЛГБТ-сообщества - "больные люди, которых надо лечить".
Напомним, ранее в Одессе произошли столкновения на марше сообщества ЛГБТ.