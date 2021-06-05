RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Акція ЛГБТ-спільноти під Офісом президента пройшла мирно, - поліція

Автор: РБК-Україна

У Києві під Офісом президента 5 червня відбулася акція ЛГБТ-спільноти. Жодних порушень або затриманих в ході публічного заходу не було.

Про це РБК-Україна повідомили у прес-службі поліції Києва.

У ЗМІ почали поширювати повідомлення про нібито затриманих в ході акції. Правоохоронці цю інформацію спростували, захід вже закінчився.

"Акція була мирною, інформація про затриманих не відповідає дійсності", - повідомили у прес-службі.

Акція була направлена проти ігноруванням системного насильства з боку радикальних консерваторів щодо представників ЛГБТ-спільноти.

Учасники заходу вимагали:

  • якнайшвидшого ухвалення законопроєкту 5488 “Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України щодо боротьби з проявами дискримінації”
  • реформи поліції, прокуратури та судової системи
  • негайного розслідування нападів радикалів на ЛГБТ та феміністичні події, активісток та організації
  • зміну керівництва МВС, яке систематично ігнорує наші звернення та заяви, затягує та закриває справи щодо нападів радикалів.

За даними Центру прав людини ZMINA, у 2020 році сталося понад 100 випадків нападів та переслідувань активістів.

Фото: акція ЛГБТ-спільноти в Києві (Віталій Носач, РБК-Україна)

Раніше у Львові стало відомо, що викладачка одно із університетів розповідала студентам, що гендер - це вимисел, а представники ЛГБТ-спільноти - "хворі люди, яких треба лікувати".

Нагадаємо, раніше в Одесі сталися сутички на марші спільноти ЛГБТ.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України акцииЛГБТ