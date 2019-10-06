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Акція в Києві пройшла без порушень порядку, - поліція

Новини » Суспільство    06.10.2019 - 19:18
Акція в Києві пройшла без порушень порядку, - поліція
Фото: акція на Майдані (Влад Красінський / РБК-Україна)

В даний час заходу в центрі Києва завершилися

Акція в Києві на Майдані Незалежності пройшла без порушень правопорядку. Про це повідомляє прес-служба Міністерства внутрішніх справ.

Повідомляється, що участь в акції взяло близько 10 тис. осіб. Службу в центрі столиці несли 300 правоохоронців. В даний час заходу завершилися, порушень порядку не зафіксовано.

Нагадаємо, РБК-Україна писало, що на акцію протесту "Зупинимо капітуляцію" проти реалізації "формули Штайнмайера" і особливого статусу Донбасу, яка проходить сьогодні в Києві, вийшли майже 10 тисяч осіб. Для забезпечення правопорядку під час акції протесту в Києві на Майдан Незалежності прибули 300 співробітників поліції, в тому числі військовослужбовці Національної гвардії.

Додамо, учасники акції "Зупинимо капітуляцію" пішли до будівлі Офісу президента і парламенту. Учасники акції оголосили вимоги до влади. Текст заяви зачитав ветеран Павло Білоус. Демонстранти оголосили про створення "Руху опору капітуляції". Білоус зі сцени закликав взяти участь всіх небайдужих.

Також у заяві міститься заклик до фракцій "Голос", "Батьківщина" і "Європейська солідарність" створити у Верховній раді міжфракційне об'єднання "Опозиційна платформа - ні капітуляції".

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