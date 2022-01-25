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Акция ФОПов в Киеве: протестующие пытаются прорваться в парламент

Автор: Ольга Белей

В центральной части Киева проходит акция ФОПов. Демонстранты пытаются прорваться в здание парламента.

Об этом сообщает РБК-Украина.

Под стенами парламента проходит акция протеста. Протестующие пытаются прорваться в здание Верховной рады. Их сдерживают правоохранители.

Напомним, в Киеве заблокирован весь правительственный портал из-за акции SaveФОП. Митингующие требуют сохранения упрощенной системы налогообложения, учета и отчетности.

В частности, предприниматели требуют принятия законопроектов №3853-1 и №3993, а также отменить требование использования программных РРО (кассовых аппаратов) физическими лицами-предпринимателями.

У здания парламента собрались уже сотни митингующих. Утром организаторы акции установили сцену.

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Киев