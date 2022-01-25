Акція ФОПів у Києві: протестувальники намагаються прорватися до парламенту

У центральній частині Києва проходить акція ФОПів. Демонстранти намагаються прорватися в будівлю парламенту.
Про це повідомляє РБК-Україна.
Під стінами парламенту проходить акція протесту. Протестувальники намагаються прорватися в будівлю Верховної Ради. Їх стримують правоохоронці.
Нагадаємо, у Києві заблоковано весь урядовий портал через акцію SaveФОП. Мітингувальники вимагають збереження спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності.
Зокрема, підприємці вимагають прийняття законопроектів №3853-1 та №3993, а також скасувати вимогу використання програмних РРО (касових апаратів) фізичними особами-підприємцями.
Біля будівлі парламенту зібралися вже сотні мітингувальників. Вранці організатори акції встановили сцену.