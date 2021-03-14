Акция Black Lives Matter в Бельгии: полиция применила слезоточивый газ

Акция началась в центре города. Причиной нее стало появившееся в интернете видео, на котором сотрудники полиции жестко задерживают девушку африканского происхождения.



Сообщается, что изначально акция носила мирный характер, но потом некоторые участники демонстрации стали кидать камни в полицию, после чего начались беспорядки.



В результате беспорядков пострадали около 10 сотрудников полиции. Некоторые из них были госпитализированы. Акция протеста завершилась разгоном демонстрантов с помощью слезоточивого газа и водометов. О пострадавших среди протестующих не сообщается.

Массовые демонстрации в США вспыхнули 25 мая после смерти афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе, которого задержала полиция.

После этого протесты прошли по всем миру.