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Акция Black Lives Matter в Бельгии: полиция применила слезоточивый газ

Автор: Даша Харченко

В городе Льеже, Бельгия, прошла акция протеста Black Lives Matter. Для разгона участников полиция применила слезоточивый газ и водометы.

Об этом сообщает телеканал RTBF.

Акция началась в центре города. Причиной нее стало появившееся в интернете видео, на котором сотрудники полиции жестко задерживают девушку африканского происхождения.

Сообщается, что изначально акция носила мирный характер, но потом некоторые участники демонстрации стали кидать камни в полицию, после чего начались беспорядки.

В результате беспорядков пострадали около 10 сотрудников полиции. Некоторые из них были госпитализированы. Акция протеста завершилась разгоном демонстрантов с помощью слезоточивого газа и водометов. О пострадавших среди протестующих не сообщается.

Массовые демонстрации в США вспыхнули 25 мая после смерти афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе, которого задержала полиция.

После этого протесты прошли по всем миру.

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