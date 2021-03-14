RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Акція Black Lives Matter в Бельгії: поліція застосувала сльозогінний газ

Автор: Даша Харченко

У місті Льєжі, Бельгія, пройшла акція протесту Black Lives Matter. Для розгону учасників поліція застосувала сльозогінний газ і водомети.

Про це повідомляє телеканал RTBF.

Акція розпочалася в центрі міста. Причиною неї стало відео, яке з'явилося в інтернеті, на якому співробітники поліції жорстко затримують дівчину африканського походження.

Повідомляється, що спочатку акція мала мирний характер, але потім деякі учасники демонстрації почали кидати каміння в поліцію, після чого почалися заворушення.

В результаті заворушень постраждали близько 10 працівників поліції. Деякі з них були госпіталізовані. Акція протесту завершилася розгоном демонстрантів за допомогою сльозогінного газу і водометів. Про постраждалих серед протестуючих не повідомляється.

Масові демонстрації в США спалахнули 25 травня після смерті афроамериканця Джорджа Флойда в Міннеаполісі, якого затримала поліція.

Після цього протести пройшли по всьому світу.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Бельгияпротест
Читайте також
У ряді міст Німеччини пройшли акції коронаскептиків. У Дрездені були зіткнення
Прогноз погоди