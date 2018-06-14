Акционеры "Укрнафты" обязали менеджмент компании скорректировать финотчет за 2017 год

Решение было принято с учетом замечаний аудиторской компании PwC

Акционеры ПАО "Укрнафта" обязали главу правления Марка Роллинса скорректировать финансовую отчетность компании за 2017 год. Соответствующее решение было принято на общем собрании акционеров, передает корреспондент РБК-Украина.

"Обеспечить необходимую корректировку отдельной финансовой отчетности общества в соответствии с аудиторским заключением компании "PwC" аудита отдельной финансовой отчетности ПАО "Укрнафта" за 2017 год и условно положительного мнения об отсутствии достаточных и приемлемых аудиторских доказательств для обоснования, признания и последующего учета предоплат, выданных на поставки нефтепродуктов, которые были сформированы в течение 2015 года на общую номинальную стоимость 14 млрд 130 млн 500 тыс грн и балансовой стоимостью 2 млрд 969 млн 887 тыс грн по состоянию на 31 декабря 2017 года", - отметил член наблюдательного совета "Укрнафты" Ярослав Теклюк.

Кроме того, акционеры "Укрнафты" приняли решение не начислять дивиденды за 2017 год. При этом, согласно закону, в госбюджет будет перечислена часть чистой прибыли компании за 2017 год.

"Поскольку общее собрание акционеров компании не приняло решение о начислении дивидендов за 2017 год до 1 мая, то в соответствии с ч.5 ст. 11 Закона Украины "Об управлении объектами государственной собственности" выплатить в государственный бюджет до 1 июля часть чистой прибыли за 2017 год определенную ч.5 ст. 11 Закона Украины "Об управления объектами государственной собственности", дивиденды не начислять в связи с наличием задолженности по налогам и сборам, остальную часть чистой прибыли направить на погашение задолженности по налогам и сборам", - говорится в решении акционеров компании.

Напомним, ранее сообщалось, что акционеры ПАО "Укрнафта" переизбрали состав наблюдательного совета компании и избрали его председателем главу правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева.