Акціонери "Укрнафти" зобов'язали менеджмент компанії скорегувати фінзвіт за 2017 рік

Рішення було прийняте з урахуванням зауважень аудиторської компанії PwC

Акціонери ПАТ "Укрнафта" зобов'язали главу правління Марка Роллінса скорегувати фінансову звітність компанії за 2017 рік. Відповідне рішення було прийняте на загальних зборах акціонерів, передає кореспондент РБК-Україна.

"Забезпечити необхідне корегування окремої фінансової звітності товариства у відповідності до аудиторського висновку компанії "PwC" аудиту до окремої фінансової звітності ПАТ "Укрнафта" за 2017 рік та умовно позитивної думки щодо відсутності достатніх та прийнятних аудиторських доказів для обгрунтування, визнання та подальшого обліку передоплат, виданих на постачання нафтопродуктів, що буди сформовані впродовж 2015 року на загальну номінальну вартість 14 млрд 130 млн 500 тис грн та балансовою вартістю 2 млрд 969 млн 887 тис грн станом на 31 грудня 2017 року", - зазначив член наглядової ради "Укрнафти" Ярослав Теклюк.

Крім того, акціонери "Укрнафти" прийняли рішення не нараховувати дивіденди за 2017 рік. При цьому, згідно з законом, до держбюджету буде перераховано частину чистого прибутку компанії за 2017 рік.

"Оскільки загальні збори акціонерів компанії не прийняли рішення про нарахування дивідендів за 2017 рік до 1 травня, то відповідно до ч.5 ст. 11 Закону України "Про управління об'єктами державної власності" виплатити в державний бюджет до 1 липня частину чистого прибутку за 2017 рік визначену ч.5 ст. 11 Закону України "Про управління об'єктами державної власності", дивіденди не нараховувати в зв'язку з наявністю заборгованості компанії з податків і зборів, іншу частину чистого прибутку направити на погашення заборгованості з податків і зборів", - йдеться у рішенні акціонерів компанії.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що акціонери ПАТ "Укрнафта" переобрали склад наглядової ради компанії та обрали його головою голову правління НАК "Нафтогаз України" Андрія Коболєва.