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Акціонери Facebook хочуть змістити Цукерберга з посади голови правління

Новини » Телеком & IT    14.04.2019 - 04:58
Акціонери Facebook хочуть змістити Цукерберга з посади голови правління
Фото: Facebook (з відкритих джерел)

Група акціонерів зажадала прибрати Цукерберга з посади голови

Група акціонерів компанії Facebook зажадала зняти Марка Цукерберга з посади голови правління. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву, розміщену на сайті Комісії з цінних паперів і бірж США.

Так, акціонери не задоволені тим, що вартість компанії впала на тлі скандалів про втрату даних Інвестори вимагали розглянути питання про позбавлення Цукербрега привілеїв та усунення з поста генерального директора.

Зазначається, що автори ініціативи включили її в план обговорення на річному зібранні, яке має відбутися 30 травня.

Акціонери повідомляють, що з липня 2018 року оцінна вартість Facebook обрушилася на 40% через рішення керівництва і правління, які не змогли захистити вартість акцій. Автори вимоги підкреслюють, що в компанії зберігається дискримінація деяких акціонерів: ряду власників акцій надається більше прав голосу.

Також ще одна заява прямо вимагає призначити головою ради директорів компанії незалежного директора замість Марка Цукерберга. Ця пропозиція передбачає розподіл посад генерального директора та голови правління.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що компанія Facebook має намір залучити штучний інтелект до модерації профілів померлих користувачів.

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