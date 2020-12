Акции Tesla, Facebook, Microsoft, Netflix, Visa и AMD допустили к обращению в Украине

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) допустила к обращению в Украине акции нескольких иностранных копаний. В частности, к обращению допущены акции шести американских технологических гигантов: Tesla Inc., Facebook Inc., Microsoft Corporation, Netflix Inc., Visa Inc. и Advanced Micro Devices Inc.

Об этом свидетельствуют результаты заседания комиссии от 8 декабря 2020 года, обнародованные на сайте НКЦБФР.

Отметим, в Украине разрешено покупать и продавать акции иностранных компаний с 2018 года, когда Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку внесла изменения в Положение о допуске ценных бумаг иностранных эмитентов к обращению на территории Украины.

Для покупки акций иностранных компаний не обходимо обратиться к лицензированным брокерам или в инвестиционные компании и заключить стандартный договор об услугах. После этого открывается специальный счет в ценных бумагах, который дает гражданам Украины возможность покупать и продавать ценные бумаги, в т.ч. и иностранных компаний.