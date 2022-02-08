Акции разработчика GTA выросли после анонса новой части серии

По состоянию на сегодня рыночная капитализация Take-Two достигла 20,19 млрд долларов.

Несколько дней назад, акции компании выросли на 7,25%. Все из-за анонса новой GTA от производителя игр Rockstar Games. Сейчас цена бумаг составляет $175 долларов.

"С каждым новым проектом, за который мы беремся, наша цель - выйти за пределы того, что мы выпускали ранее. И теперь мы рады сообщить, что следующая часть серии Grand Theft Auto уже находится в разработке! Мы с нетерпением ждем момент, когда мы будем готовы и сможем рассказать вам больше", - пишет Rockstar Games.