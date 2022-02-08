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Акции разработчика GTA выросли после анонса новой части серии

Автор: Сергей Пышкин

Акции издателя Take-Two, которой принадлежит разработчик Rockstar Games, выросли на 7%. Это произошло после анонса новой части игры GTA.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Forbes.

По состоянию на сегодня рыночная капитализация Take-Two достигла 20,19 млрд долларов.

Несколько дней назад, акции компании выросли на 7,25%. Все из-за анонса новой GTA от производителя игр Rockstar Games. Сейчас цена бумаг составляет $175 долларов.

"С каждым новым проектом, за который мы беремся, наша цель - выйти за пределы того, что мы выпускали ранее. И теперь мы рады сообщить, что следующая часть серии Grand Theft Auto уже находится в разработке! Мы с нетерпением ждем момент, когда мы будем готовы и сможем рассказать вам больше", - пишет Rockstar Games.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Rockstar Games официально заявила об активной разработке новой части серии Grand Theft Auto.

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