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На акции протеста в Минске уже задержали 125 человек, - МВД Беларуси

Автор: Юлия Струк

Министерство внутренних дел Беларуси информирует, что на акции протеста в Минске задержали уже 125 человек. Таковы данные спустя два часа проведения акции.

Об этом сообщают РИА Новости.

"По состоянию на 16.00 в Минске задержаны 125 граждан, в отношении которых начат административный процесс за участие в несанкционированных массовых мероприятиях", - отметила пресс-секретарь белорусского министерства.

Она добавила, что правоохранители приняли необходимые меры по поддержанию порядка и обеспечению общественной безопасности.

"Задействована специальная техника и спецсредства по предназначению", - заявила представитель МВД республики.

Кроме того, TUT.BY также пишет, что силовики в Минске начали задержания участников акции оппозиции в центре города. По данным портала, правоохранители избирательно задерживают мужчин, они не оказывают сопротивления.

Кроме того, в ГУМе в Минске ОМОН задержал несколько десятков мужчин.

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При этом "Радио Свобода" также сообщает о задержаниях активистов, однако, по данным издания, протестующие пытаются этому противостоять и отбивать задержанных.

"Демонстранты перекрывают дорогу машинам ОМОНа", - пишет издание.

Напомним, в субботу, 29 августа, на акциях протеста в Беларуси задержали 29 человек.

Как писало РБК-Украина, почти в начале акции протеста стало известно о задержании минимум одного человека.

Подчеркнем, в центр Минска еще до начала акции стянули технику и значительное количество бойцов ОМОНа.

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