На акции в поддержку Навального в Санкт-Петербурге жестко задержали не менее 42 человек

В Санкт-Петербурге во время акции протеста сторонников российского оппозиционера Алексея Навального задержали не менее 42 человек. Двоим удалось сбежать из автозака, но их догнали и жестокого избили ногами и дубинками
Об этом сообщает правозащитный медиа-проект "ОВД-инфо" и российские Telegram-каналы.
По данным медиа проекта, задержанных в Санкт-Петербурге доставляют в районные отделения полиции, где в отношении них составляют протоколы о нарушении общественного порядка. В городском управлении МВД сообщили, что акции принимает участие около 4,5 тысячи человек.
Telegram-канал "Протестная Россия" отмечает, что двум задержанным удалось сбежать из автозака. Однако правоохранители их догнали и одного из них жестко избили ногами и дубинками.
Жесткие задержания группы протестующих питерцев произошло в одном из переулков. Как отмечает издание Znak, полицейские задержали не менее 10 человек. На Сенной площади правоохранители применили против участников акции электрошокеры.
Часть протестующих попыталась спрятаться в метро, но их задержали правоохранители. "Некоторые из них получили ударами дубинками. Задержанных таскали за волосы", - передает корреспондент газеты "Коммерсантъ".
Напомним, команда оппозиционера объявила о проведении митингов за Алексея Навального 21 апреля в 19:00 по местному времени на центральных площадях городов России. Всего заявлено 165 городов страны.
Отметим, утром 21 апреля в Москве на улице задержали пресс-секретаря Навального Киру Ярмыш. Она находится под домашним арестом, но вышла в магазин в разрешенное время. Кроме того, было задержано несколько десятков региональных активистов "Фонда борьбы с коррупцией".
РБК-Украина писало, что в конце марта Алексей Навальный объявил голодовку в тюрьме, объясняя это тем, что ему отказывают в медицинской помощи.