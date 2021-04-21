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На акции в поддержку Навального в Санкт-Петербурге жестко задержали не менее 42 человек

Автор: РБК-Украина

В Санкт-Петербурге во время акции протеста сторонников российского оппозиционера Алексея Навального задержали не менее 42 человек. Двоим удалось сбежать из автозака, но их догнали и жестокого избили ногами и дубинками

Об этом сообщает правозащитный медиа-проект "ОВД-инфо" и российские Telegram-каналы.

По данным медиа проекта, задержанных в Санкт-Петербурге доставляют в районные отделения полиции, где в отношении них составляют протоколы о нарушении общественного порядка. В городском управлении МВД сообщили, что акции принимает участие около 4,5 тысячи человек.

Telegram-канал "Протестная Россия" отмечает, что двум задержанным удалось сбежать из автозака. Однако правоохранители их догнали и одного из них жестко избили ногами и дубинками.

Жесткие задержания группы протестующих питерцев произошло в одном из переулков. Как отмечает издание Znak, полицейские задержали не менее 10 человек. На Сенной площади правоохранители применили против участников акции электрошокеры.

Часть протестующих попыталась спрятаться в метро, но их задержали правоохранители. "Некоторые из них получили ударами дубинками. Задержанных таскали за волосы", - передает корреспондент газеты "Коммерсантъ".

Напомним, команда оппозиционера объявила о проведении митингов за Алексея Навального 21 апреля в 19:00 по местному времени на центральных площадях городов России. Всего заявлено 165 городов страны.

Отметим, утром 21 апреля в Москве на улице задержали пресс-секретаря Навального Киру Ярмыш. Она находится под домашним арестом, но вышла в магазин в разрешенное время. Кроме того, было задержано несколько десятков региональных активистов "Фонда борьбы с коррупцией".

РБК-Украина писало, что в конце марта Алексей Навальный объявил голодовку в тюрьме, объясняя это тем, что ему отказывают в медицинской помощи.

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