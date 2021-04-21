На акции в поддержку Навального в Санкт-Петербурге жестко задержали не менее 42 человек

По данным медиа проекта, задержанных в Санкт-Петербурге доставляют в районные отделения полиции, где в отношении них составляют протоколы о нарушении общественного порядка. В городском управлении МВД сообщили, что акции принимает участие около 4,5 тысячи человек.

Telegram-канал "Протестная Россия" отмечает, что двум задержанным удалось сбежать из автозака. Однако правоохранители их догнали и одного из них жестко избили ногами и дубинками.

Жесткие задержания группы протестующих питерцев произошло в одном из переулков. Как отмечает издание Znak, полицейские задержали не менее 10 человек. На Сенной площади правоохранители применили против участников акции электрошокеры.

Часть протестующих попыталась спрятаться в метро, но их задержали правоохранители. "Некоторые из них получили ударами дубинками. Задержанных таскали за волосы", - передает корреспондент газеты "Коммерсантъ".