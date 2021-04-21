На акції в підтримку Навального в Санкт-Петербурзі жорстко затримали щонайменше 42 осіб

У Санкт-Петербурзі під час акції протесту прихильників російського опозиціонера Олексія Навального затримали щонайменше 42 осіб. Двом вдалося втекти з автозаку, але їх наздогнали і жорстокого побили ногами і кийками
Про це повідомляє правозахисний медіа-проект "ОВС-інфо" і російські Telegram-канали.
За даними медіа проекту, затриманих в Санкт-Петербурзі доставляють в районні відділення поліції, де щодо них складають протоколи про порушення громадського порядку. У міському управлінні МВС повідомили, що акції бере участь близько 4,5 тисячі осіб.
Telegram-канал "Протестна Росія" відзначає, що двом затриманим вдалося втекти з автозаку. Однак правоохоронці їх наздогнали і одного з них жорстко побили ногами і кийками.
Жорсткі затримання групи протестуючих пітерців сталося в одному з провулків. Як зазначає видання Znak, поліцейські затримали щонайменше 10 осіб. На Сінній площі правоохоронці застосували проти учасників акції електрошокери.
Частина протестуючих спробувала сховатися в метро, але їх затримали правоохоронці. "Деякі з них отримали ударами палицями. Затриманих тягали за волосся", - передає кореспондент газети "Коммерсант".
Нагадаємо, команда опозиціонера оголосила про проведення мітингів за Олексія Навального 21 квітня в 19:00 за місцевим часом на центральних площах міст Росії. Всього заявлено 165 міст країни.
Відзначимо, вранці 21 квітня в Москві на вулиці затримали прес-секретаря Навального Кіру Ярмиш. Вона знаходиться під домашнім арештом, але вийшла в магазин в дозволений час. Крім того, було затримано кілька десятків регіональних активістів "Фонду боротьби з корупцією".
РБК-Україна писало, що в кінці березня Олексій Навальний оголосив голодування у в'язниці, пояснюючи це тим, що йому відмовляють у медичній допомозі.