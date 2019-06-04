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На акції в Переяслав-Хмельницькому закидали петардами відділення поліції

Новини » Суспільство    04.06.2019 - 20:56
На акції в Переяслав-Хмельницькому закидали петардами відділення поліції
Фото: акція в Переяслав-Хмельницькому (РБК-Україна)

У Переяслав-Хмельницькому проходить акція "Безкарність вбиває"

Під управлінням поліції в Переяслав-Хмельницькому проходить акція з вимогою притягнути до відповідальності вбивць 5-річного Кирила Тлявова. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна з місця подій.

В акції бере участь до сотні людей. Вони скандують: "Поліція вбила хлопчика Кирила".

Будівля відділення поліції закидали петардами і димовими шашками. Мітингувальники також використовують салюти.

Ділянка охороняє кілька десятків поліцейських особливого призначення. Силу до протестувальників вони не застосовують.

 Фото: акція в Переяслав-Хмельницькому (РБК-Україна)

Нагадаємо, в суботу, 1 червня, співробітники поліції в Переяслав-Хмельницькому вирішили постріляти по металевих банках. В результаті стрілянини вони потрапили в 5-річного хлопчика, який в цей час грав на дитячому майданчику неподалік від будинку, де знаходилися поліцейські. Хлопчик отримав важкі тілесні ушкодження та був госпіталізований. Дитина померла в лікарні.

Пізніше керівництво МВС відсторонило керівників Переяслав-Хмельницького підрозділи поліції в Київській області від виконання службових обов'язків після смерті дитини, якого поранили патрульні поліцейські.

Також 4 червня в Києві під будівлею Міністерства внутрішніх справ почалася акція протесту "Безкарність вбиває". На акції присутні більше двох сотень людей. Головна вимога протестувальників - відставка міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.

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