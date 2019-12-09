Акции под Офисом президента проходят мирно, - полиция

Правоохранители не зафиксировали нарушений общественного порядка на акциях под Офисом президента Украины в Киеве, посвященной нормандской встрече. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Киева.

Отмечается, что акции под Офисом президента продолжаются уже второй день. Сейчас в мероприятиях принимают участие около 800 человек.

"В настоящее время ситуация спокойная, нарушений общественного порядка не зафиксировано", - говорится в сообщении.

На месте дежурят военнослужащие Национальной гвардии Украины, сотрудники ГСЧС, кинологи, полиция.

Напомним, днем в воскресенье, 8 декабря, в Киеве на Майдане Независимости состоялось вече "Красные линии". Количество участников акции варьировалась от ориентировочно 5 тыс. в начале до почти 15 тыс. человек в конце мероприятия. Кроме того, аналогичные акции прошли в других городах Украины.

После этого активисты переместились на Банковую, под стены Офиса президента. Туда пришло около 2 тыс. лиц.

Акции в Киеве заявленные на 8-9 декабря. На эти дни полиция усилила парулюванн в центре города.